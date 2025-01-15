Bir ilde daha ekmeğe dev zam!

Asgari ücrete gelen zam daha vatandaşların cebine girmeden erimeye başladı. Yeni yılla beraber pek ürün zam yağmuruna uğradı. Bu ürünlerden biri de ekmek oldu.

EKMEK 12.5 TL'YE YÜKSELDİ

Aydın’da ekmeğe zam geldi. Geçtiğimiz günlerde girdi maliyetlerinde yaşanan yükseliş üzerine fırıncı esnafları, Aydın Fırıncılar Odası aracılığıyla simit ve ekmek fiyatlarının yeniden ele alınmasını istemişti. Oda tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda 200 gram ekmek ve 100 gram simit fiyatlarının yükseltilmesine karar verilmişti.

Bu çerçevede Buharkent ilçesinde de 200 gram ekmek fiyatlarında değişiklik yapıldığı öğrenildi. İlçe genelinde 200 gram ekmek, 15 Ocak tarihinden itibaren 12,5 TL’ye satılacak.