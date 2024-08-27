Bir ilde daha ekmeğe zam!

Kayseri'de ekmek fiyatlarına zam yapıldı. 200 gramlık somun ekmek ve 180 gramlık pide fiyatı, 7,5 TL'den 9 TL'ye yükseltildi. Bu karar, Kayseri Ticaret Odası'nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda alındı.

Yeni fiyat listesi şu şekildedir:

- 200 gram somun ekmek: 9 TL

- 180 gram pide: 9 TL

- 360 gram çift pide ekmek: 18 TL

- 130 gram pide sandviç: 7,5 TL

- 200 gram kıymalı, peynirli, sucuklu pide pişirme: 15 TL

- 150 gram lavaş ve dürüm ekmeği: 10 TL

- Büyük güveç pişirme: 100 TL

- Küçük güveç pişirme: 70 TL

- 400 gram tahinli ekmek (hamur dahil) pişirme: 35 TL

- 400 gram yağlı ekmek (hamur dahil) pişirme: 35 TL

- 50 gram roll ekmek: 3 TL

Bu yeni fiyatlar, yarından itibaren tüm fırınlarda geçerli olacak.

Beşiktaş'ta Uduokhai sahneye çıktı

SETA'dan AKP'ye soğuk duş. Araştırma sonuçları ortaya çıktı