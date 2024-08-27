Bir ilde daha ekmeğe zam!

Düzenleme: Kaynak: AA
Bir ilde daha ekmeğe zam!

Kayseri Ticaret Odası tarafından Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda şehirde ekmeğe zam yapıldı.

Kayseri'de ekmek fiyatlarına zam yapıldı. 200 gramlık somun ekmek ve 180 gramlık pide fiyatı, 7,5 TL'den 9 TL'ye yükseltildi. Bu karar, Kayseri Ticaret Odası'nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda alındı.

Yeni fiyat listesi şu şekildedir:

- 200 gram somun ekmek: 9 TL
- 180 gram pide: 9 TL
- 360 gram çift pide ekmek: 18 TL
- 130 gram pide sandviç: 7,5 TL
- 200 gram kıymalı, peynirli, sucuklu pide pişirme: 15 TL
- 150 gram lavaş ve dürüm ekmeği: 10 TL
- Büyük güveç pişirme: 100 TL
- Küçük güveç pişirme: 70 TL
- 400 gram tahinli ekmek (hamur dahil) pişirme: 35 TL
- 400 gram yağlı ekmek (hamur dahil) pişirme: 35 TL
- 50 gram roll ekmek: 3 TL

Bu yeni fiyatlar, yarından itibaren tüm fırınlarda geçerli olacak.

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