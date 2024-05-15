Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Bayram Kale - Tokat / Yeniçağ

Tokat’ta ekmeğin satış fiyatına zam yapıldı. 7 liradan satılan 200 gram ekmek, gelen zamla beraber 8 liraya yükseldi.

Tokat’ta ekmeğin yanı sıra simide de zam geldi. Daha önce 8 liraya satılan 100 gram simit gelen zamla birlikte 10 liraya yükseldi.

Zamlı fiyat bugün sabah itibariyle geçerli olurken yıl içinde yeniden zam talep edileceği de konuşulanların arasında.

HANGİ İLÇELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Tokat’ın merkez ve ilçe odalarına bağlı fırıncı esnafının isteği doğrultusunda toplanan komisyonun zam kararı aldığı ve bu kararın Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı belirtildi.

Zamlı fiyatın geçerli olacağı ilçeler ise Reşadiye, Almus, Erbaa ve Başçiftlik ilçeleri oldu.