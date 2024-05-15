Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi
Tokat’ta yapılan zamla beraber ekmeğin fiyatı 8 lira olurken simit ise 10 liraya yükseldi. Zammın geçerli olacağı ilçeler de açıklandı.

Bayram Kale - Tokat / Yeniçağ

Tokat’ta ekmeğin satış fiyatına zam yapıldı. 7 liradan satılan 200 gram ekmek, gelen zamla beraber 8 liraya yükseldi.

Tokat’ta ekmeğin yanı sıra simide de zam geldi. Daha önce 8 liraya satılan 100 gram simit gelen zamla birlikte 10 liraya yükseldi.

Zamlı fiyat bugün sabah itibariyle geçerli olurken yıl içinde yeniden zam talep edileceği de konuşulanların arasında.

ekmek-zam1.jpg

HANGİ İLÇELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Tokat’ın merkez ve ilçe odalarına bağlı fırıncı esnafının isteği doğrultusunda toplanan komisyonun zam kararı aldığı ve bu kararın Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı belirtildi.

Zamlı fiyatın geçerli olacağı ilçeler ise Reşadiye, Almus, Erbaa ve Başçiftlik ilçeleri oldu.

İlgili Haberler
Bir ilde daha ekmeğe zam
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi. 10 liraya yükseltildi
Son dakika... İstanbul'da ekmeğe zam
Ekmeğe bu ay dev zam geliyor. Olan yine garibana olacak
Son Haberler
Yemek molası veren tır şoförüne araç çarptı Yerel Haberler
Yemek molası veren tır şoförüne araç çarptı
İBB'den TÜGVA'ya kötü haber Gündem
İBB'den TÜGVA'ya kötü haber
Açıkta bırakılan kablolar, 11 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu Gündem
Açıkta bırakılan kablolar, 11 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu
Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için pilates yaptılar Video
Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için pilates yaptılar
Harran'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti Yerel Haberler
Harran'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
Araştırmacılar, "WASP-193b" adlı ötegezegeni pamuk şekere benzetti Bilim
Araştırmacılar, "WASP-193b" adlı ötegezegeni pamuk şekere benzetti
Trafiğe kapalı alanda tehlikeli şov pahalıya patladı Yerel Haberler
Trafiğe kapalı alanda tehlikeli şov pahalıya patladı