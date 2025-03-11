Bir ilde daha İmamoğlu'na salon engeli

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Kastamonu'dan sonra Trabzon'da da salon engeli geldi.

Trabzon Güne Bakış Gazetesi'nin haberine göre Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon’da gerçekleştireceği program için salon kiralama talebi reddedildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na konuşma için salon vermediler! Başkandan açıklama geldi

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, salon hakkında Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden ret cevabı aldıklarını bildirdi.

Bak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İBB ve TBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 15 Mart 2025 Cumartesi günü Trabzon'da gerçekleştireceği Bölgesel Halk Buluşması için ilimizde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonunun 15 Mart günü İl başkanlığımıza tahsisi için talebimiz maalesef ilgili kurum tarafından reddedilmiştir” ifadelerini kullandı.