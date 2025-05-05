Bir ilde ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir ilde ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Çanakkale’de orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden ormanlık alanlara 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında girişler yasaklandı.

Çanakkale’de orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden il dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında girişler yasaklandı.

yy.jpgKonuya ilişkin Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgâr, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Bu kapsamda: 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun " Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler. " Hükmüne uygun olarak Çanakkale İli dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 1 Haziran-30 Eylül 2025 tarihleri arasında girişler yasaklanmıştır" denildi.

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