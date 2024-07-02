Bir ilde toplu taşımaya zam

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir ilde toplu taşımaya zam

Manisa'da UKOME kararıyla toplu taşımaya yüzde 40 oranında zam yapılırken, yeni zamlı fiyatlar 2 Temmuz’dan itibaren geçerli olmaya başladı.

Manisa'da uzun süredir zor günler geçiren toplu taşıma ve taksici esnafına destek olmak amacıyla UKOME'den zam kararı çıktı.

Toplu taşımaya Manisa'da yüzde 40 oranında zam yapılırken, zamlı fiyatların 2 Temmuz’dan itibaren geçerli olmaya başladığı ifade edildi.

155 Nolu Şehiriçi Denetimli Özel Halk Otobüsleri için yeni fiyat tarifesi şu şekilde oldu:

Manisa Kart indirimli tam 20 TL olurken, indirimli öğrenci 13,25 TL, kartsız tam ise 25 TL oldu. Daha önceki fiyat kartlı indirimli tam 14.50 TL, öğrenci kartlı 9,50 TL, kartsız tam 18 TL’ydi. 141 Nolu Kampüs Karayolcu Taşıma Kooperatifine bağlı otobüslerde ise tam kart 23,70 TL olurken, öğrenci 14,30 TL, kartsız tam ise 30 TL oldu.

Taksimetreli taksi tarifesi de şu şekilde belirlendi:

Taksi açılışı 15 TL’den 23 TL’ye yükseldi. Kilometre 28 TL olurken, 1 saatlik ücret ise 210 TL oldu. İndi bindi ücretinin ise 100 TL olduğu bildirildi.

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