Bir ilde ulaşıma yüzde 37 zam

Düzenleme: Kaynak: AA
Bir ilde ulaşıma yüzde 37 zam

Edirne'de şehir içi ulaşıma zam geldiği açıklandı. Zam oranı yüzde 37 olarak duyuruldu.

Son dönemde tüm sektörlerde artan fiyatlar, ulaşım sektörünü de etkiledi. Bu artışlar çerçevesinde, Edirne'de şehir içi ulaşım ücretlerine de zam yapıldı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın katılımıyla düzenlenen Belediye Meclisi Salonu'ndaki toplantıda, şehir içi ulaşım ücretlerine zam yapılması konusu ele alındı.

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YÜZDE 37 ZAM GELDİ

Toplantıda alınan karar doğrultusunda, şehir içi ulaşım ücretlerine oy birliğiyle yüzde 37 zam yapıldı. Bu zam sonrasında;
öğrenciler için toplu taşıma ücretleri 11,90 TL'den 16,30 TL'ye,
tam ücretler ise 16,80 TL'den 23 TL'ye yükseltildi.

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