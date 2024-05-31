Bir ili karıştıran ilan. Kimin astığı bilinmiyor. Kesin aldatılmış bir kadın yapmıştır

Adana'da, kim tarafından asıldığı belirsiz olan ve üzerinde bir erkeğin fotoğrafı ile ‘Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün’ yazılı ilan, şehir sakinlerini şaşkına çevirdi.

Kimin asıldığı belli olmayan ilanlar, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'nde birçok aydınlatma direği, trafik işareti ve çöp kutusuna yerleştirildi. İlanlarda, bir erkek gencin fotoğrafıyla birlikte ‘Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün’ yazılı mesajlar yer aldı.

Ayrıca ilanda bir otomobil plakası ile ‘Alışkanlıkları: 2 kişiyi aynı anda idare edebiliyor’, ‘Kızlara not: Böyle kişilerden uzak durun’, ‘Erkeklere not: Aldatma konusunda profesyonel destek alabilirsiniz’ gibi ifadeler dikkat çekti.

"ARKADAŞLARIMIZLA PAYLAŞACAĞIM”

İlanı görenlerden bazıları şaşkınlıklarını dile getirirken, bazıları ilanları söküp attı, bazıları ise fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Gördüğü ilanı şaşırtıcı bulan Ali Batuhan Okay, “Bunu gördüğümde çok şaşırdım. Kimin yaptığını bilmiyorum ama Adana'nın insanları oldukça farklı olabiliyor. Yoldan geçerken gördüm, muhtemelen arkadaşları yapmış olabilir. Ben de fotoğrafını çektim, arkadaşlarımızla paylaşacağım” dedi.

"EĞER KARŞILAŞIRSAM GERÇEKTEN SURATINA TÜKÜRECEĞİM”

Hira Naz ise ilanı görünce şaşırdığını belirterek, “Bu ilanı görünce gerçekten şaşırdım, hiç beklemediğim bir şeydi. Kesinlikle aldatılmış bir kadının tepkisi gibi geliyor bana. Aslında üzüldüm ancak aynı durumda olsaydım ben de yapardım. Yazılanlar doğruysa kişinin hak ettiği bir ceza gibi görünüyor. Eğer karşılaşırsam gerçekten suratına tüküreceğim” şeklinde konuştu.