Bir ili sağanak vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir ili sağanak vurdu

Trabzon’un Arsin ilçesinde bugün öğle saatlerinde etkili olan yoğun yağış, Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oldu.

İlçeye bağlı birçok mahallede su baskınları ve heyelanlar meydana geldi. Doğu Karadeniz'de beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışlar, özellikle Arsin bölgesinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağışlar, ani sel, su baskını ve heyelanlarla sonuçlandı.

Karadeniz Sahil Yolu’nun Arsin geçişinde ulaşım güçlükle sağlanırken, yolda oluşan su birikintileri araçların ilerlemesini zorlaştırdı. Yanbolu, Hara, Atayurt ve Işıklı mahallelerinde de su baskınları ve heyelanlar yaşandı. Neyse ki can kaybı veya yaralanma bildirilmedi, ancak çok sayıda tarım arazisi ve ev zarar gördü.

Yağışların gece saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, vatandaşlardan özellikle dere yataklarından ve heyelan riski taşıyan alanlardan uzak durmaları istendi.

aw255747-03.jpg

aw255747-01.jpg

aw255747-04.jpg

aw255747-02.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe Haitili forvete imzayı attırdı Spor
Fenerbahçe Haitili forvete imzayı attırdı
Gaziantep'te feci kaza: Yaralılar var Gündem
Gaziantep'te feci kaza: Yaralılar var
Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor Gündem
Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor
Freni boşalan TIR otomobil biçti Gündem
Freni boşalan TIR otomobil biçti
Atatürk Köşkü’ne ziyaretçi akını Kültür Sanat
Atatürk Köşkü’ne ziyaretçi akını
Piyanist İlyun Bürkev’e çifte ödül Kültür Sanat
Piyanist İlyun Bürkev’e çifte ödül
Konyaspor'dan kaleye transfer Spor
Konyaspor'dan kaleye transfer