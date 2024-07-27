Bir ili sağanak vurdu

İlçeye bağlı birçok mahallede su baskınları ve heyelanlar meydana geldi. Doğu Karadeniz'de beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışlar, özellikle Arsin bölgesinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağışlar, ani sel, su baskını ve heyelanlarla sonuçlandı.

Karadeniz Sahil Yolu’nun Arsin geçişinde ulaşım güçlükle sağlanırken, yolda oluşan su birikintileri araçların ilerlemesini zorlaştırdı. Yanbolu, Hara, Atayurt ve Işıklı mahallelerinde de su baskınları ve heyelanlar yaşandı. Neyse ki can kaybı veya yaralanma bildirilmedi, ancak çok sayıda tarım arazisi ve ev zarar gördü.

Yağışların gece saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, vatandaşlardan özellikle dere yataklarından ve heyelan riski taşıyan alanlardan uzak durmaları istendi.