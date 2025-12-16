Van'da hava sıcaklığının sıfırın altında 4 ila 5 dereceye kadar düştüğü Edremit ilçesinde yoğun kar yağışı şehri bölgeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken, uçaklar bile iniş yapamadı.

Yağışların yarın (salı) öğle saatlerinden itibaren Van'ın güney ilçeleri Bahçesaray, Gevaş ve Çatak ile Van Gölü çevresi, Bitlis geneli ve Bitlis'in güney ilçeleri Tatvan ve Hizan'da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları ile yer yer sis görülebileceği ifade edilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Van’da etkili olan kar yağışı, uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. İstanbul, Ankara ve Antalya’ya yapılması planlanan bazı uçak seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı olarak gerçekleştirildi.

Öte yandan Bahçesaray'da 7, Başkale'de 3, Çatak'ta 33, Edremit'te 3, Gevaş'ta 40, İpekyolu ilçesinde 4 olmak üzere toplam 90 yerleşim yerinin yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.