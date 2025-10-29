Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Giresun’un Milli Mücadele döneminde gösterdiği kahramanlıkların sembolü olan İstiklal Madalyası’nın kente tevdi edilmesi ve Giresun’un adının "Yiğit Giresun" olarak onurlandırılması amacıyla başlatılan imza kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kara, kampanyanın büyük mutabakatla sürdüğünü belirterek, "Giresun tarihinde ilk kez bir konuda tam birlik sağladık" dedi.

Kara, yaptığı açıklamada, Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak milli değerlere olan hassasiyetle bir kampanya başlattıklarını belirtti.

"İstiklal mücadelesinin her alanında büyük kahramanlıklar gösteren ecdadımızın hatıralarının yaşatılması ve hak ettikleri İstiklal Madalyaları'nın verilmesi için hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun bir kampanya yürüttüklerini" bildiren Kara, kampanyanın vatandaş nezdinde büyük kabul gördüğünü, bütün siyasi kesimlerin desteğini aldığını anlattı.

Kara, "Sivil toplum kuruluşlarını, belediye başkanlarımızı, DEM Parti hariç tüm siyasi partilerin il başkanlarını ve milletvekillerimizi ziyaret ettik. Cumhuriyetin ilanından bu yana Giresun’da ilk kez bir mesele üzerinde tam bir mutabakat sağlandı" dedi.

"OSMAN AĞA KAHRAMANDIR, ŞEHİTTİR"

Kara, Giresun tarihine ilişkin yanlış bilgilerin düzeltilmesi gerektiğini belirterek, Osman Ağa hakkındaki iddialara da değindi:

"Bugüne kadar Giresun tarihiyle ilgili doğru bilinen yanlışların tespitiyle Osman Ağamız hakkında Türkiye genelinde süregelen söylemler artık son bulacaktır. Osman Ağa asılmamıştır, katil değildir. Osman Ağa, Cumhuriyetin kuruluşunda kahramanlık göstermiş bir Cumhuriyet şehididir. Bunu bütün Türk milleti bilmelidir.

Ali Şükrü Bey’in oğlu, 1959 yılında Giresun’a gelerek Osman Ağa’nın oğluyla birlikte kaledeki kabrini ziyaret etmiş ve ‘Babamı Osman Ağa’nın öldürmediğini biliyoruz. Bunu belgelerden ve şifreli yazışmalardan net olarak öğrendik. O yüzden Osman Ağa’nın kabrini ziyarete geldim’ demiştir. Bu davranışıyla da büyük bir medeni cesaret göstermiştir."

Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara

Giresun’un işgale uğramamış olmasına rağmen büyük fedakârlıklar yaptığını vurgulayan Kara, "Diğer iller topraklarını kurtarmak için mücadele ederken Giresunlular, vatanın tamamı için savaştı. Ancak buna rağmen kahramanlıklarını anlatmakta geciktik, hatta zaman zaman itham altında kaldık" diye konuştu.

"68 BİN DİJİTAL, 45 BİN ISLAK İMZA TOPLADIK"

Kampanyanın geldiği son durumu da paylaşan Kara, şöyle devam etti:

"Afyon’daki şehitler töreninin ardından Giresun’da başlattığımız kampanyayı Türkiye geneline ve yurt dışına yaydık. ABD ve Avrupa’daki Giresunlulara da ulaştık. İstanbul, Gebze, Gemlik, Yalova ve Bursa’da toplantılar ve konferanslar düzenledik. Büyük ilgi gördük. Şu anda web sitesinden başlatılan ‘Yiğit Giresun’ kampanyasında yaklaşık 68 bin 500 imzaya ulaştık. Ayrıca elimizde 45 bin civarında ıslak imza var. Hedefimiz yılbaşına kadar 200 bin imzayı geçmek ve güçlü bir şekilde Meclis’e gitmek."

"BU BİRLİK, GELECEKTE DE GİRESUN'UN ÖNÜNÜ AÇACAK"

Kara, kampanyanın sadece sembolik bir anlam taşımadığını, aynı zamanda Giresun’da uzun zamandır görülmeyen bir birliktelik ruhu yarattığını ifade ederek, “Giresun, İstiklal Madalyası’nı ve ‘Yiğit Giresun’ unvanını aldığında yıllardır süregelen ‘bizim hakkımız yeniyor’ psikolojisinden kurtulacak, özgüven kazanacak. Bu kampanya, uzun zamandır bir araya gelemeyen kurum ve dernekleri birleştirdi. Bundan sonra Giresun-Gümüşhane tren yolu, Güney Çevreyolu, Şebinkarahisar-Suşehri duble yolu gibi projelerde de bu birliktelik bize güç kazandıracak" dedi.