Bir ilimize ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı geldi

Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 köy ve bağlı mezralarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bir ilimize ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı geldi

Hizan ilçesindeki kırsal alanda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar sürerken, Bitlis Valiliği, ilçeye bağlı 10 köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis İli Hizan İlçesi sınırları içerisinde bulunan Bilgili, Yaylacık, Sarıbal, Yeniçay, Yolbilen, Çalışkanlar, Gedik, Akyazı, Erencik ve Otluk köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/ barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 02 Temmuz 2023 Pazar günü saat 21.00’den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Son Haberler
Baraj gölüne giren genç boğuldu Güncel
Baraj gölüne giren genç boğuldu
Benzine bayram tatilini unutturacak zam geliyor. Deponuzu bugün doldurun Ekonomi
Benzine bayram tatilini unutturacak zam geliyor. Deponuzu bugün doldurun
Bir ilimizde daha ekmeğe dev zam Ekonomi
Bir ilimizde daha ekmeğe dev zam
Belediye Başkanı timsahla evlendi. Nedeni "yok artık" dedirtti Dünya
Belediye Başkanı timsahla evlendi. Nedeni "yok artık" dedirtti
Sektörün devi iflasın pençesinde. 15 milyon kişiye hizmet veriyor Ekonomi
Sektörün devi iflasın pençesinde. 15 milyon kişiye hizmet veriyor
İslam Memiş altın sahiplerine son uyarı: Sadece 1 gün kaldı Ekonomi
İslam Memiş altın sahiplerine son uyarı: Sadece 1 gün kaldı