Bir inşaat devi daha iflasın eşiğinde. Lüks konut ve villalar yapıyordu

Türkiye'deki ekonomik kriz dev şirketleri de çıkmaza sokuyor. Konkordato ya da iflas eden şirketlere her gün yenileri ekleniyor.

Türkiye'de 50 yıldır faaliyet gösteren, Antalya ve Alanya'da lüks konut ile villa inşaatları yapan EKŞ Ekşioğlu Holding AŞ.'nin iflası istendi. Şirketin iflasını Ahmet Uğur Gürpınar adlı kişi talep etti.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi açılan davanın duyurusunu yaptı. Mahkeme EKŞ EKŞİOĞLU HOLDİNG AŞ'nin iflas talebine yönelik itirazların ve davaya müdahil olmak isteyenlerin başvuruda bulunmaları istendi.

Mahkeme itiraz edenlerin iflasın açılmasını gerektiren bir durumun bulunmadığını belirterek davanın reddini talep edebileceğini belirti.

EKŞ EKŞİOĞLU HOLDİNG AŞ, ​Antalya, Kepez'de yer alan Masa I ve Masa II projeleriyle adından çok sık bahsettirmişti.