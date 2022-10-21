21 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • İşte insanı gerçekten tanımak için sorulacak en iyi sorular

İşte insanı gerçekten tanımak için sorulacak en iyi sorular

İnsanı tanımak gerçekten zordur. Tanışmak da öyle. Peki tanımadığınız biriyle tanışmak ve samimiyet kurmak için hangi sorular idealdir. İşte yanıtları…

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 11:21
Takip Et

Bir insanı tanımak için sorulacak en iyi sorular

İşte insanı gerçekten tanımak için sorulacak en iyi sorular
+
Aa
-

Klasik tabirle bir insanı en iyi tanıyacak yerler bir yolculuk sırasındaki vasıta, içki masasında, tatilde ya da borç vermektir.. Halk arasındaki genel inanış böyledir. Çünkü bu durumlar insanların içlerine döndükleri, yalnız oldukları, durumlardır. İnsanları anlamak insanları tanımak zor bir durumdur.

Bazen bir insanı beş dakikada bazı insanları yıllar geçsede tanımak mümkün olmaz.

Tanışmakta çok güçtür. Her inşa bunu kolaylıkla başaramaz. Böyle durumlarda bazı sorular adeta anahtar niteliğindedir. İşte o sorular

Kendinle ilgili bir şeyi değiştirmek isteseydin bu ne olurdu?

Sence ne önemli özelliğin ne?

Hayatındaki en büyük pişmanlığın nedir?

hayatta ne olmazsa olmaz? Sağlık, para, aşk mı?

Süper kahramanla birlikte olsaydın hangisi olurdun?

Burcun nedir?

Bugüne kadar herhangi bir suç işledin mi?

Çocukluğunun en güzel anısı nedir?

5 yıl içinde kendini nerede görüyorsun?

Özel gücünün ne olmasını isterdin?

Favori kitabın, filmin hangisi ve neden?

Aldığın en güzel hediye ne?

Seni en çok mutlu eden şey ne?

Bugüne kadar kazandığın en büyük başarı ne?

En sevdiğin ünlü söz hangisi?

Bugüne kadar aldığın en zor karar ne?

Çok sinirlendirdiğinde ne yaparsın?

Hangi saatlerde iyi hissediyorsun?

En sevdiğin yemek ve tatlı hangisi?

Hiç özel bir kursa gittin mi, özel bir eğitim aldın mı?

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
1
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
2
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
3
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
4
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Emeklilerin banka promosyonlarına el konuluyor
5
﻿Emeklilerin banka promosyonlarına el konuluyor
﻿Emeklilerin banka promosyonlarına el konuluyor
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
6
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
7
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
﻿Ufuk Üniversitesi personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi personel alacak
﻿Kartal’da kedi ile fare birbirine girdi
﻿Kartal’da kedi ile fare birbirine girdi
﻿Kartal’da kedi ile fare birbirine girdi
﻿Dünden itibaren Kahramanmaraş'ta korkutan 3. deprem!
﻿Dünden itibaren Kahramanmaraş'ta korkutan 3. deprem!
﻿Dünden itibaren Kahramanmaraş'ta korkutan 3. deprem!
﻿İşte insanı gerçekten tanımak için sorulacak en iyi sorular
﻿İşte insanı gerçekten tanımak için sorulacak en iyi sorular
﻿İşte insanı gerçekten tanımak için sorulacak en iyi sorular
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.