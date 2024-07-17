Bir işe başlarken...

Hafta sonu genç bir girişimci arkadaşla beraberdim. Gerçekleştirmek istediği e-ihracat SaaS girişimi üzerine tüm gün fikir alışverişinde bulunduk. Orada sıkça dile getirdiğim bazı hususları buradan da vurgulamak isterim.

* Herkes için her şey olmaya çalışırsanız, kimse için bir şey olamazsınız.

* İşe başladığınızda hiçbir şey net değildir. Başlangıçta da dünyada toz ve gaz bulutu vardı. Zamanla her şey berraklaşacaktır.

* Misyonunuz, sizin ne anlattığınızdan çok, karşınızdakilerin sizi nasıl algıladığıdır.

* Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın dediği gibi "Yerde 9 tavşan görüyorsanız, yakalamak için birine odaklanmalısınız."

* Super App veya uçtan uca çözümler koca bir yalan. E-ihracatçıların yalnızca bir sorununu çöz ama doğru çöz.

* Melek yatırımcıların adı melek, kendileri şeytandır. Dikkatli ol.

* Yatırım alan girişimlerin, almayanlara göre batma riski daha yüksek. Yatırım almadan gidebiliyorsan asıl, başarılısın.

* E-ihracatta en az 7 alan var.

Birinci Alan:

Hedef pazar/ürün belirleme

Ürün Fotoğraflama ve Listeleme

Reklam Yönetimi

İkinci Alan

Entegratör yazılım firmaları

Burada oldukça kazançlı bir alan mevcut. Kolay bir iş için güzel paralar kazanılması olası.

Üçüncü Alan

Lojistik ve depo

Her ikisi ayrı olsa da bütünleşik. Ticaretin kalbi fuarlarsa, kan dolaşımı lojistik. E-ticarette ve e-ihracatta en kazançlı alanların başında lojistik geliyor. Bunun yanı sıra yurtdışında depo kiraları da önemli kazanç kapısı. Ticaret Bakanlığının sitesinde kayıtlı olan firmalardan biri olursanız, sizden fatura alanlar Bakanlıktan önemli bir kısmını geri alabiliyor.

Dördüncü Alan

Ödeme Aracı Kuruluşları

Türkiye'de bu alanda birçok başarılı kuruluş var. Benim gördüğüm en başarılısı ve uluslararası alanda partner ilişkisi geliştireni Türkiye İş Bankası. İşlemlerin sayısı ve hacmi artıyor. Türkiye ödeme aracı kuruluşlarında dünyada önde gelen ülkelerden.

Beşinci Alan

Gümrükçüler

Hem Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi hem de Standart Gümrük Beyannamelerinde iyi bir gümrükçü ile çalışmak önemli.

Altıncı Alan

Hukukçular

Bilişim ve KVKK hukuku giderek önem kazanıyor. KVKK'da Wordpress temalı siteler için Thermageddon eklentisini sitelere kurmayı öneriyoruz. İyi hukukçular bu noktada önemli.

Yedinci Alan

E-İhracat Destekleri

Bu da yine e-ihracat sürecinin ayrılmaz parçalarından birisi.

Bu noktada, bir SaaS yazılımı, ya bir tanesini alacak ve bir sorunu çözecek, ya da E-ihracat sürecinin tüm süreçlerini içerecek bir SaaS çıkaracak.

Benim önerim, bir alana ilişkin sorunu ve fırsatı görüp ilerlemek. Aksi mümkün olsa da, maliyeti katlamalı olacaktır.