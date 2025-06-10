Bir isim açık ara fark attı. En beğenilen siyasetçiler anketinin sonucu belli oldu. İktidara yakın anket şirketi açıkladı.

Anket sonuçlarına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 25,1’lik oranla listenin başında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 20,2 ile Yavaş’ın 5 puan gerisinde ikinci sırayı aldı. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin eski cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 17,8 ile üçüncü oldu.

Ankette, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 6,4 ile dördüncü, MHP lideri Devlet Bahçeli yüzde 4,1 ile beşinci sırada yer aldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 2, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan yüzde 1,6, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yüzde 1,5, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yüzde 1,3, Gelecek Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu yüzde 0,6 ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan yüzde 0,3 oy aldı.

Katılımcıların yüzde 3,5’i “diğer” seçeneğini, yüzde 10,4’ü “hiçbiri”ni, yüzde 5,2’si ise “fikrim yok/cevap yok” yanıtını tercih etti.

Anket sonucu değerlendiren siyaset yorumcuları "Ekrem İmamoğlu'nun oy oranının bu kadar düşük olacağını tahmin etmiyoruz" yorumunu yaptı.