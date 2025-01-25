Bir isim fark attı. En beğenilen siyasiler anketi açıklandı

Asal Araştırma, Türkiye genelinde 26 ilde 1800 kişiyle gerçekleştirdiği "Türkiye’nin en beğenilen siyasetçisi" anketinin sonuçlarını paylaştı. 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan araştırmaya katılanlar, Türkiye’deki en beğendikleri siyasetçiyi belirlemek için oy kullandı.

Anketin lideri yüzde 19,5’lik oranla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş’ı, yüzde 17,2 oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takip etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 15,3’lük oranla üçüncü sırada yer aldı. Bu sonuçlar, Mansur Yavaş’ın siyasetteki yükselişini ve halktaki karşılık bulmasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankette dördüncü sırada yüzde 6,0 oranıyla CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yer alırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yüzde 3,8’lik oranla beşinci sırada yer aldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ise yüzde 2,6 oranla altıncı sıraya yerleşti.

Anketin geriye kalan kısmında ise Yavuz Ağıralioğlu, Müsavat Dervişoğlu, Fatih Erbakan ve Ali Babacan gibi isimler sırasıyla yer aldı. Bu isimlerin oranları ise yüzde 2,1, yüzde 1,9, yüzde 1,7 ve yüzde 0,5 olarak belirlendi.

Diğer seçeneklerde ise yüzde 4,6'lık bir oran çıktı. “Hiçbiri” yanıtı ise yüzde 18,1 gibi yüksek bir oranla dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 6,7’si ise “Fikrim yok/Cevap yok” diyerek anketi yanıtlamadılar.

Mansur Yavaş: Yüzde 19,5

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 17,2

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 15,3

Özgür Özel: Yüzde 6,0

Devlet Bahçeli: Yüzde 3,8

Ümit Özdağ: Yüzde 2,6

Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 2,1

Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 1,9

Fatih Erbakan: Yüzde 1,7

Ali Babacan: Yüzde 0,5

Diğer: Yüzde 4,6

Hiçbiri: Yüzde 18,1

Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 6,7