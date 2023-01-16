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Bir ittifakı şok edecek sonuç son ankette ortaya çıktı

Avrasya Araştırma'nın 2023 Ocak seçim anketinin sonuçlarına göre CHP birinci parti çıktı. AKP yüzde 30'un altında kaldı. MHP ise barajı geçemedi. Millet İttifakının 2 partisi CHP ve İYİ Partinin oy toplamı yüzde 39, Cumhur İttifakı'nın 2 partisi AKP ve MHP'nin oy oranı 30.5.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 07:02
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Bir ittifakın aklının ucundan geçmeyen sonuç son ankette ortaya çıktı

Bir ittifakı şok edecek sonuç son ankette ortaya çıktı
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Gazeteduvar'ın haberine göre, 2023'ün Mayıs ayı içerisinde yapılma ihtimali kuvvetlenen seçimlerle ilgili anket şirketleri çalışmalarını sürdürüyor. 

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, YouTube kanalı üzerinden son anket sonuçlarını paylaştı. 26 ilde yapılan ankete katılan kişi sayısı 2 bin 612 olarak açıklandı.

Oyların partilere göre dağılımı kararsızlar dağıtılmadan önce şöyle gerçekleşti:

CHP: Yüzde 27

AKP: Yüzde 25,6

İYİ Parti: Yüzde 12

HDP: Yüzde 9,7

MHP: Yüzde 4,9 

DEVA: Yüzde 3

Zafer Partisi: Yüzde 1,5 

Diğer: 2,1

Kararsızlar: 13,2 

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oyların partilere göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: 

CHP: Yüzde 31,1 

AKP: Yüzde 29,5 

İYİ Parti: 13,8 

HDP: 11,2 

MHP: 5,6 

DEVA: 3,5 

Zafer Partisi: 1,7 

Yeniden Refah: 1,2 

Diğer: 2,4 

 

 

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