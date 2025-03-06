Bir kadın apartman girişinde silahlı saldırıya uğradı

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Dunaysır Mahallesi'nde gerçekleşti.

Aktarılan bilgilere göre bir binadan peş peşe silah sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, silah seslerinin geldiği binada yaptığı kontrolde, Yıldız C.yi kanlar içerisinde yaralı halde buldu. Ağır yaralı olduğu belirlenen Yıldız C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATI TEHLİKESİ VAR

Tedaviye alınan Yıldız C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.