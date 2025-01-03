Bir kadın araç içerisinde başından vurulmuş halde bulundu

Hemen hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm uğraşlara rağmen hayatını kaybetti.

Olay saat 23.00 sularında merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde gerçekleşti. Mahalle sakinleri 2. Buluş Sokak’ta park halindeki bir otomobilin içinde kanlar içerisinde hareketsiz duran bir kadın olduğunu fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan çağrı üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla başından vurulmuş kadın Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Adının Fatma Elif Kutlu olduğu öğrenilen kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri soruşturma açtı.