Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini katletti

Adana'da dün gece saatlerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, 5 çocuk annesi Rabia Şen, boşanma aşamasında olduğu eşi Serdar Şen tarafından çıkan tartışma sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde durumu ağır yaralı kadın, götürüldüğü Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Rabia Şen'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE TARTIŞTIKLARI ÖĞRENİLDİ

Yapılan araştırmada çiftin daha önce sıkça tartıştıkları ve evden ayrılan Rabia Şen'in kısa süre önce eşi Serdar Şen ile barışarak geri döndüğü öğrenildi.

Boşanma aşamasında olan çiftin yeniden tartıştıkları ve olayın gerçekleştiği belirtildi. Serdar Şen, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.