Bir kadın Çin'e casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı

Kaynak: AA
Bir kadın Çin'e casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı

Almanya'da, Çin'e casusluk yaptığı suçlamasıyla Çin vatandaşı Yaqi X adlı bir kadının tutuklandığı bildirildi.

Almanya’da, Çin’e casusluk yaptığı iddiasıyla bir kadın tutuklandı. Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Çin vatandaşı Yaqi X, ülkesinin menfaatleri doğrultusunda casusluk faaliyeti yürütmekle suçlanıyor.

Leipzig ve Halle havalimanlarında hizmet veren bir lojistik şirketinde çalışan Yaqi X’in, daha önce ajanlık suçlamasıyla tutuklanan Jian G’ye, özellikle savunma teçhizatının taşınması ve Alman savunma şirketiyle bağlantılı kişilere dair bilgi aktardığı belirtildi.

Yaqi X’in evinde ve işyerinde arama yapılmasının ardından, hakkında tutuklama emri çıkarıldığı ve cezaevine gönderildiği öğrenildi. Ayrıca, bilgi aktardığı Jian G’nin, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesi Maximilian Krah’ın ofisinde çalıştığı ve Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu aracılığıyla Çin’e bilgi sağladığı ifade edildi.

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