Olay, 3 yıllık evli olan 2 çocuk sahibi Özdemir çiftinin oturduğu Altındağ ilçesindeki evde meydana geldi. Yasin Özdemir, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Sevgi Özdemir ile tartıştı. Yasin Özdemir, Sevgi Özdemir'i bıçaklayarak kaçtı.

Sevgi Özdemir

Komşuların ihbarıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sevgi Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yasin Özdemir, gözaltına alındı. Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Sevgi Özdemir'in annesi Neriman Kaya, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini ve torunlarının velayetini almak için mücadele edeceklerini söyledi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre.

2024 Yılı Verileri (Tam Yıl) KCDP'nin 2024 yıllık raporuna göre. 394 kadın cinayeti işlendi (platformun veri tutmaya başladığı 2010'dan beri en yüksek rakam).

258-259 şüpheli kadın ölümü kaydedildi (intihar süsü verilmiş veya aydınlatılmamış ölümler).

Diğer detaylar: Kadınların %57'si kendi evlerinde, %71'i aile bireyleri veya yakınları (eş, eski eş, baba, oğul vb.) tarafından öldürüldü.

En yaygın yöntem ateşli silahlar (%57).

En fazla cinayet İstanbul (65), İzmir (27), Ankara (25) gibi büyük şehirlerde gerçekleşti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİLERİ İSE DAHA DÜŞÜK:

2024'ün ilk 10 ayı için yaklaşık 275-276 kadın cinayeti (resmi cinayet kategorisinde).Önceki Yıllar (KCDP Verileri)2023: 315 kadın cinayeti, 248 şüpheli ölüm

2022: 334 kadın cinayeti

2021: 280 kadın cinayeti (İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme yılı)

2020: 300 kadın cinayeti