Bir kadın tartıştığı kocasını öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa İnegöl'de bir kadın gece saatlerinde kocasını tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 01.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde bulunan site içerisinde bir dairede gerçekleşti. Oto galerici 42 yaşındaki Muhammet Nurullah Çetinkaya ile 41 yaşındaki eşi Süheyla Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

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112'Yİ ARAYARAK KENDİNİ İHBAR ETTİ

Kadın eşine ait tabancayla, eşine ateş etti. Göğsüne isabet eden 2 mermiyle yere yığılan adam, ağır yaralandı. Kadın, 112’yi arayarak eşini tabancayla yaraladığını ihbar etti.

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HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ


Olay yerine 112 ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan adam Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurullah Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Katil zanlısı eşi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Nurullah Çetinkaya'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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