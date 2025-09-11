Bir kahve parasına Tesla almak mümkün! Yeni kampanyayı duyurdu

Teknoloji ile otomobili senkron hale getiren markalardan biri olarak dünya çapında bir üne sahip olan ünlü marka Tesla doğu Asya’da satış stratejisini değiştirmeye yönelik bir adım attı. 2025 yılında Japonya’da 10.000 araç satmayı hedefleyen şirketin yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte satışa yönelik hamleleri de başladı.

Avrupa’da deyim yerindeyse çakılan satış rakamları nedeniyle şirketin Asya’ya yönelerek kendini kabul ettirme girişimlerinin sonuç verip vermeyeceği tartışma konusu. Ancak Türkiye’de durum böyle değil. Şirket, Türkiye’de uygulanan özel tüketim vergisi artışlarına rağmen rekor seviyede satış gerçekleştirdi.



Türkiye’de Tesla‘ya binme hayali kuran vatandaşlar sıfır faizli kredi kampanyalarının gelmesini bekliyor.



Öte yandan Japonya'da Tesla'yı benimsetmek isteyen milyarder iş insanı Elon Musk yüzde sıfır faizle Model 3 ve Model Y satacağını duyurdu.



Tesla Model 3'ü yüzde sıfır faizle günde 650 Japon Yeni (yaklaşık 181 Türk Lirası), Model Y'yi ise yine yüzde sıfır faizle 990 Japon Yeni'ne (yaklaşık 276 Türk Lirası) satıyor.

