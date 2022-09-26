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  • Yine İstanbul yine aynı görüntüler. Bir kamyon dolusu kaçak göçmen geldi. Sınırlar yol geçen hanı

Yine İstanbul yine aynı görüntüler. Bir kamyon dolusu kaçak göçmen geldi. Sınırlar yol geçen hanı

Bir vatandaşın sosyal medya hesabından yaptığı “Gaziosmanpaşa’da tırla kaçaklar bırakılıyor” paylaşımı sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü alarma geçti. Vatandaşın bahsettiği adreste yapılan uygulamada durdurulan bir minibüste toplamda 120 kaçak göçmen yakalandı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 09:18
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Bir kamyon dolusu kaçak göçmen geldi. Sınırlar yol geçen hanı. Yine İstanbul yine aynı görüntüler

Yine İstanbul yine aynı görüntüler. Bir kamyon dolusu kaçak göçmen geldi. Sınırlar yol geçen hanı
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir kamyon dolusu kaçak ara sokaklara dağılırken görüntülendi. Gece saatlerinde yaşanan olayda etrafta kimsenin olmadığı görülürken bazı kaçaklar, hızla sokaklara dağıldığı sırada çantalarını bile bırakarak uzaklaştı.

Kaçakların kamyon kasasında İstanbul’ a kadar nasıl geldikleri bilinmezken görüntüler yine tepki topladı.

Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü alarma geçirdi. Bir vatandaşın, “Gaziosmanpaşa’da tırla kaçaklar bırakılıyor” yazarak, sokakta kaçak göçmenlerin bir minibüsten indirildiği videoyu paylaşması sonucunda soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturmaya ilişkin çevrede trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada Karadeniz Mahallesi’nde bir cadde üzerinde seyir halindeki minibüs durduruldu. Durdurulan minibüs içerisinde, ülkemize kaçak yollar ile girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıslar ve araç sürücüsü olan M.E. ve B.K. isimli yabancı uyruklu şahıslar yakalandı.

Gaziosmanpaşa genelinde yapılan düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerde; 33 Afganistan uyruklu, 21 Pakistan uyruklu, 61 Suriye uyruklu, 3 Bangladeş uyruklu, 1 Angola uyruklu, 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 120 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kaçak göçmen ticareti yaptığı tespit edilen, M.E. ve B.K. isimli yabancı uyruklu şahıslar ile birlikte yakalanan toplam 120 şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Coşkun
26.09.2022 09:22
Olur mu sınırları bastan sona duvar ördük ama delik büyük sonra çıkıyor birileri sınır namustur diyor  
 
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