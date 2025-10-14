Hatay’ın Erzin ilçesinde, insan tacirlerinin akılalmaz yöntemi polis ekiplerince deşifre edildi. Hafriyat kamyonunun kasasını brandayla örterek 28 kaçak göçmeni taşıyan bir insan taciri, 12 Ekim’de yakalandı. Türkiye’de oturma izni olmayan göçmenleri kaçırmaya çalışan yabancı uyruklu şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı.
Şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, bölgede sıkça görülen hafriyat kamyonlarının kötü niyetle kullanıldığını ortaya koydu. Polis, kamyonun kasasında zor şartlarda taşınan 28 göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemler için Hatay İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Yetkililer, insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında denetimlerin artırılacağını belirtti.