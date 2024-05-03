Bir kap sıcak yemek için kuyrukta bekliyorlar. Gazze’de insani kriz büyüyor

İsrail abluka altına aldığı Gazze Şeridi’ne saldırılara devam ediyor.
İsrail’in saldırıları aralıksız sürerken Filistinliler temel gıda malzemelerini bile alamaz oldu.
Savaşın en acı yüzü çocuklar ise ne eğitimlerine devam edebiliyorlar ne de temel gıdalara ulaşabiliyor.
Filistinli çocuklar hayır kurumlarının dağıttığı yemeklerden bir kap sıcak yemek alabilmek için saatlerce kuyruk bekliyorlar.
SAVAŞ AYLARDIR SÜRÜYOR
İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları 210 günden fazladır sürüyor.
Gazze’de yaşamını yitirenlerin sayısı 34 bini geçti.
Yaralananların sayısı ise 77 bine yükseldi.