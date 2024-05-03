Bir kap sıcak yemek için kuyrukta bekliyorlar. Gazze’de insani kriz büyüyor

Bir kap sıcak yemek için kuyrukta bekliyorlar. Gazze’de insani kriz büyüyor
Kaynak: AA
İsrail’in abluka altına aldığı Gazze’de çocukların sıcak yemek için beklediği sıra yürekleri sızlattı.
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Bir kap sıcak yemek için kuyrukta bekliyorlar. Gazze’de insani kriz büyüyor 1

İsrail abluka altına aldığı Gazze Şeridi’ne saldırılara devam ediyor.

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Bir kap sıcak yemek için kuyrukta bekliyorlar. Gazze’de insani kriz büyüyor 2

İsrail’in saldırıları aralıksız sürerken Filistinliler temel gıda malzemelerini bile alamaz oldu.

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Bir kap sıcak yemek için kuyrukta bekliyorlar. Gazze’de insani kriz büyüyor 3

Savaşın en acı yüzü çocuklar ise ne eğitimlerine devam edebiliyorlar ne de temel gıdalara ulaşabiliyor.

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Bir kap sıcak yemek için kuyrukta bekliyorlar. Gazze’de insani kriz büyüyor 4

Filistinli çocuklar hayır kurumlarının dağıttığı yemeklerden bir kap sıcak yemek alabilmek için saatlerce kuyruk bekliyorlar.

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Bir kap sıcak yemek için kuyrukta bekliyorlar. Gazze’de insani kriz büyüyor 5

SAVAŞ AYLARDIR SÜRÜYOR

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Bir kap sıcak yemek için kuyrukta bekliyorlar. Gazze’de insani kriz büyüyor 6

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları 210 günden fazladır sürüyor.

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Bir kap sıcak yemek için kuyrukta bekliyorlar. Gazze’de insani kriz büyüyor 7

Gazze’de yaşamını yitirenlerin sayısı 34 bini geçti.

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Bir kap sıcak yemek için kuyrukta bekliyorlar. Gazze’de insani kriz büyüyor 8

Yaralananların sayısı ise 77 bine yükseldi.

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Bir kap sıcak yemek için kuyrukta bekliyorlar. Gazze’de insani kriz büyüyor 9
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