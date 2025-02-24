Bir kazada engelli kaldı, başka bir kazada can verdi! Son paylaşımı yürekleri dağladı...

Düzenleme: Kaynak: DHA

Muğla'da kahreden bir ölüm yaşandı. 36 yaşındaki Hasan Tabak, 6 aylıkken annesini kaybetti. 9 yaşında kazada yüzde 70 engelli kaldı, başka bir kazada ise can verdi. Tabak'ın ölmeden önceki son paylaşımı ise yürekleri dağladı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Muğla Bodrum ilçesi Gümüşlük Mahallesi Turgutreis- Gümüşlük istikametinde meydana geldi.

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Tuncay T. (56) yönetimindeki 48 BP 123 plakalı hafif ticari araç, yolda yürüyen Hasan Tabak'a arkadan çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle Tabak kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tabak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tabak'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Sürücü Tuncay T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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6 AYLIKKEN ANNESİNİ KAYBETTİ, 9 YAŞINDA ENGELLİ KALDI

Kazada yaşamını yitiren Hasan Tabak'ın henüz 6 aylıkken annesini kaybettiği, 9 yaşındayken de kamyonetin çarpması sonucu yüzde 70 engelli kaldığı öğrenildi. Tabak'ın Bodrum Sağlık ve Engelliler Vakfı öğrencisi olduğu, burada seramik yaptığı belirtildi.

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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI KAHRETTİ

Hasan Tabak'ın, 22 saat önce de sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ortaya çıktı.

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Tabak'ın paylaşımında, "Okulu bitir, ışıltılı hayaller kur, çalış, kazan, biriktir, yaşlan ve birikiminin birçoğunu yiyemeden öl. Ne diyordu Neyzen Tevfik, "öleceğiz bir gün gömecekler, birkaç gün övecekler' ifadeleri yer aldı.

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