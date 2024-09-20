Bir kenara bırakmak deyimi ne anlama geliyor?

Bir kenara bırakmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir konuya veya nesneye yeterince önem vermemek, onu göz ardı etmek veya dikkate almamak anlamında kullanılan bir deyimdir.

Bir şeyin öncelik sıralamasında geriye atıldığını ve üzerinde fazla durulmadığını ifade etmektedir. Genellikle, daha önemli görülen başka işler veya konular nedeniyle bir şeyin ihmal edilmesi durumunda kullanılır. Örneğin, yoğun iş temposu nedeniyle kişisel hobilerini bir kenara bırakmak zorunda kalan bir kişi, bu deyimi kullanabilir.

BİR KENARA BIRAKMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Elindeki işlerin hepsini bir kenara bırak ve şu işe odaklan artık, senin zevzekliğin yüzünden vakit kaybediyoruz."