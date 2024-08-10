Bir kent bu yüzüğü arıyor. Tek paylaşımla herkes seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde annesini ve babasını kaybeden Zehra Alın İstanbul’da bir lisede öğretmenlik yapıyor. Zehra öğretmen Hatay’da sahilde dolaşırken yüzüğünü kaybetti. Zehra öğretmenin yaptığı paylaşımla herkes yüzüğü bulmak için seferber oldu.

Zehra Alın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahilde yürürken annesinden yadigar kalan tek yüzüğü sahilde yürürken kaybettiğini belirterek, “Belki benim için bir mucize olur diye burada paylaşıyorum. Eğer varsa hayatımdaki tek mucizeyi şimdi kullanmak istiyorum. Ne olur Allah'ım" dedi.

HERKES SEFERBER OLDU

Zehra Alın'ın paylaşımı milyonlarca kullanıcının önüne düştü. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Zehra öğretmenin yardım çağrısına "Bakıyoruz kızım" notuyla cevap verdi. Belediye ekipleri, Arsuz Sahili'nde yüzüğün bulunması için çalışma başlattı. Çalışmada dedektör de kullanıldı.

Zehra öğretmenin paylaşımına binlerce kullanıcıdan da mesajlar geldi. Zehra Alın, "Her yazılanı tüylerim diken diken okuyorum. Hangi birinize ne yazıp teşekkür edeyim bilemiyorum. Yüzüğümün kaybının böyle mutlu olmama sebep olmasına şaşırıyorum. Annem daha fazla kimsesiz hissetmeme dayanamadı mı acaba diyorum. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Yüzüğün aynısını yaptırmak isteyenler, annesinin hatırasını göndermek isteyenler, saatlerdir arama yapanlar var. Ben varlığınız karşısında ne diyeceğimi bilemiyorum. Yüzüğümü bulamasanız bile hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.