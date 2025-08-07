Bir Kerem problemi...

Kerem Aktürkoğlu şu an futbol gündeminin 1. sırasında. Acaba Fenerbahçe'ye gelecek mi? Eski bir Galatasaraylı olan oyuncunun sarı lacivertli formayı giymesi her zaman tartışılan olayların başında gelir.

Ancak Kerem'in Galatasaray'dan sezon başında ayrılığına bakarsak işlerin normal bir transfer göndermesi gibi olmadığını görüyoruz. Kerem, Fatih Terim döneminden beri Galatasaray forması giyen giydiği zamanda elinden geleni yapan iyi bir futbolcu. Ancak her şey sahada kalmıyor. Kerem'in saha dışında tepkileri basına kadar düşecek seviyelere geldi. Beşiktaş maçının ardından soyunma odasında söyledikleri hala akıllarda.

Kerem gibi iyi bir futbolcuyu her takım kadrosunda ister. Dediğim gibi sadece futbol saha içinde değil saha dışında da devam ediyor. Karakter çok önemli. Florya'nın kapısında yazan "Sizi buraya getiren yetenekleriniz burada tutacak olan ise karakterinizdir" İşte bu Galatasaray kültürünün en önemli göstergesi.

Fenerbahçe için güzel bir transfer olabilir. Benfica seviyelerine gelen geçen sezonda iyi bir performans gösteren Kerem Kadıköy'de de taraftarın sevgilisi olabilir. Bana sorarsanız Galatasaray taraftarının milli futbolcuya çok kızmaması lazım. Günümüz futbolunda artık takım sevgisinin yerini para sevgisi aldı. Metin Oktaylar, Fatih Terimler, Bülent Korkmazlar değil. Kerem de profesyonel ve bu işten para kazanan bir kişi olarak Fenerbahçe'ye gidebilir.

Okan Buruk takım içinde huzur kaçıran isimleri elemeyi iyi biliyor. Kerem gibi, Zaha ve Ziyech gibi isimler geçmişte Galatasaray kadrosunda huzursuzluk çıkarmıştı. Buruk bu takımın patronu olarak olaya el koydu ve bu isimleri takımdan uzaklaştırdı. Tek tek bakarsak hepsi çok iyi futbolculardı. Ancak olayın daha da önemli kısmı huzur ve takım olma tarafını bozuyorlardı.

Yakın zamanda Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye giden çoğu isim başarılı olamadı. Kerem başarılı olur mu? Bence olabilir. Türk futbolu içinde olması gerekir. Milli Takım için önemli bir isim. Henüz transfer bitmedi. Benfica'nın Avrupa'da Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bu transferin önündeki en önemli engel. Portekiz ekibi olası rakibine önemli bir silahını vermek istemiyor haklı olarak.

Önümüzdeki günlerde olabilecek gelişmeleri takipteyiz. Yeni bir ezeli rakipten birbirine geçme olayı olacak mı? Kerem Rams Park'ta nasıl karşılanacak. Göreceğiz...