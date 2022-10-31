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Karabük'te esrarengiz yangın: Bir kişi öldü

Karabük'te bir apartman dairesinin ikinci katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 09:26
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Bir kişi öldü: Karabük'te esrarengiz yangın

Karabük'te esrarengiz yangın: Bir kişi öldü
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Soğuksu Mahallesi'nde 8 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında odasında mahsur kalan 55 yaşındaki Şenol Kahriman, Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kahriman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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