Şanlıurfa’nın Güllübağ Mahallesi’nde geçen çarşamba gecesi iki grup arasında çıkan ‘alacak’ tartışması, pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Olayda 23 yaşındaki Ali Eskiler hayatını kaybederken, 24 yaşındaki Baver A. ağır yaralandı.

İddiaya göre, borç nedeniyle karşı karşıya gelen iki grup, tartışmanın büyümesi üzerine iki ayrı otomobille birbirlerinin önünü kesti. Taraflar, daha sonra pompalı tüfeklerle karşılıklı ateş açtı. Mahallede paniğe neden olan çatışma anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile bir halk otobüsünün araç kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali Eskiler, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Baver A.’nın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLER ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çatışmayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından şüphelilerden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüpheli ise güvenlik gerekçesiyle çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, pompalı tüfekten çıkan saçmaların 1 halk otobüsü, 3 otomobil, 2 bina ve bir markete isabet ederek hasara yol açtığı bildirildi.