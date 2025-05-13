Bir kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoförün ifadesi ortaya çıktı

Beylikdüzü’nde bir kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının ardından tutuklanan şoför Şaban Ş.’nin emniyetteki ifadesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Metrobüs şoförü Şaban Ş., ifadesinde şunları söyledi: “Saat 12.57’de görevime başladım. İlk seferimi TÜYAP-Söğütlüçeşme arasında gerçekleştirdim. Ardından 20 dakika dinlendim ve Söğütlüçeşme-TÜYAP seferine başladım. Hava yağmurluydu. Haramidere Sanayi Durağı’na yaklaşırken kontrollü bir şekilde inmeye başladım. Durağa yaklaşık 20 metre kala frene basmaya başladım, ancak metrobüs yavaşlamadı. Tekrar frene bastım, fakat yine yavaşlama olmadı. Önümdeki metrobüsün yolcu indirdiğini fark edince, kazayı en az hasarla atlatmak için direksiyonu yan duvara doğru kırdım, ancak önümdeki metrobüse çarptım.”

“ÇİFT KÖRÜKLÜ METROBÜS DAHA UCUZ, YOL KAYGANDI”

Şaban Ş., ifadesinin devamında şunları belirtti: “Kazada hayatını kaybeden kadının ve yaralanan kişilerin nasıl yaralandığını göremedim. Ben de yaralandım; direksiyonda sıkıştım ve direksiyon göğüs kafesimi sıkıştırdı. Kazadan sonra şoku atlatır atlatmaz kapıları açarak yolcuların tahliyesini sağladım. Hızım 40 kilometreydi. Kullandığım metrobüs çift körüklü olduğu için diğer metrobüslerden daha ucuz. Kaza günü yağmur yağıyordu ve beton yol kaygandı. Fren yapmaya çalıştım, ancak metrobüsü durduramadım.”