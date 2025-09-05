Bir kıvılcım yetti! Omuz atma tartışmasında iki aile birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir kıvılcım yetti! Omuz atma tartışmasında iki aile birbirine girdi

Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nda bir akaryakıt istasyonunda iki kişi arasında omuz atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nda bir akaryakıt istasyonunda iki kişi arasında omuz atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tekme ve tokatlarla birbirlerine saldıran tarafları jandarma ekipleri gözaltına aldı.

Mardin’de silahlı kavga: 2 yaralıMardin’de silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, saat 18.00 sıralarında Edirne-İstanbul Tem Otoyolu Silivri Selimpaşa mevkiindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen iki kişi omuz atma iddiası üzerine tartışma yaşadı.

Karısını aşığıyla bastı! Ortalık kan gölüne döndüKarısını aşığıyla bastı! Ortalık kan gölüne döndü

Tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar birbirine tekme ve tokatlarla vurmaya başladı. Büyüyen tartışmaya kadınlar da karışınca ortalık birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, tarafları gözaltına aldı.

Tarafların birbirine tekme ve tokatlarla vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son Haberler
Melis İşiten’den çarpıcı ‘eski eş’ itirafı!
Melis İşiten’den çarpıcı ‘eski eş’ itirafı!
Herkes ters köşe! İşte Ghezzal'in yeni takımı
Herkes ters köşe! İşte Ghezzal'in yeni takımı
Minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var...
Minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var...
“CHP’ye ve İstanbul’a çökme iddiaları var” Milletvekilinden Türkiye gündemini sarsacak açıklama
“CHP’ye ve İstanbul’a çökme iddiaları var” Milletvekilinden Türkiye gündemini sarsacak açıklama
Anadolu Efes'ten 50. yıl hamlesi
Anadolu Efes'ten 50. yıl hamlesi