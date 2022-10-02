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  • İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı

İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı

Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 22:40
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Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı. İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi

İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
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Sosyal medyada paylaşılan bir video adeta "yalansız ve çıkarsız" sevgiyi gözler önüne serdi.

İnsanlar arasındaki ilişkiler çoğu zaman çıkar üzerine kurulurken, bir çocuk ile hayvanın dostları görenleri imrendirdi.

Kendisine doğru gelen çocuğu karşılayan bir köpek, çocuk yanına geldiğinde ona sarıldı.

Çocuk ile köpeğin dostluğunu görenler de "İşte gerçek sevgi" yorumunda bulundu.

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