İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı

Sosyal medyada paylaşılan bir video adeta "yalansız ve çıkarsız" sevgiyi gözler önüne serdi.
İnsanlar arasındaki ilişkiler çoğu zaman çıkar üzerine kurulurken, bir çocuk ile hayvanın dostları görenleri imrendirdi.
Kendisine doğru gelen çocuğu karşılayan bir köpek, çocuk yanına geldiğinde ona sarıldı.
Çocuk ile köpeğin dostluğunu görenler de "İşte gerçek sevgi" yorumunda bulundu.
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