Bir köy elektriğe artık para ödemiyor

Kaynak: İHA
Bir köy elektriğe artık para ödemiyor
Bolu'da 2023 yılında Bolu’da şebekeye bağlı güneş enerjisi sisteminin (GES) kurulduğu 2 köyde 9 hane artık elektriğe artık ücret ödemiyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, 2023 yılında Bolu'daki orman köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi kapsamında harekete geçti. İki köyde, şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemleri (GES) kurularak, toplamda 9 hane artık elektrik ücreti ödemiyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, 2 köydeki 9 haneye güneş enerjisi sisteminden elektrik üretimi sağlamak için 630 bin lira kredi kullanıldı. Bu kredilerden 126 bin lira hibe olarak verildi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, GES projesi ile doğal kaynakları koruyarak enerji tasarrufu sağlanacağını belirtti. Orman köylülerinin kendi elektriğini üreterek giderlerini düşüreceğini ifade eden Şentürk, projenin ülke ekonomisine ve çevre korumasına katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, ORKÖY projesi çerçevesinde 2024 yılında da kredi desteğinin devam edeceği bilgisini paylaştı.

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