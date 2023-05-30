Bir Küçük Gün Işığı final fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı final ne zaman?

Seray Kaya ve Berk Oktay’ın başrollerini paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisi 36’ncı bölümde final yapması planlanıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı final fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı final ne zaman?

Bir Küçük Gün Işığı final fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı final ne zaman?

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 36'ncı bölümde final yapacak. Peki, Bir Küçük Gün Işığı final fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı final ne zaman?

ATV’de yayınlanan NGM imzalı Bir Küçük Gün Işığı dizisi Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyordu. Başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay’ın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisi ekranlara final bölümüyle veda edecek.

Kaya ve Oktay'ın yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Yılmaz Bayraktar, Güneş Hayat, Eda Özerkan, Beran Kotan, Gizem Ünsal, Yiğit Yapıcı, Cansu Senem, Nail Kırmızıgül, Melis Gürhan, Tuna Arman, Altan Erkekli, Armağan Oğuz ve Yıldız Kültür yer alıyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Küçük Gün Işığı 30 Mayıs Salı yani bu akşam 36. final bölümüyle ekranlara veda edecek.

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