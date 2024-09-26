Bir kulağından girip öbür kulağından çıkmak deyimi ne anlama geliyor?

Bir kulağından girip öbür kulağından çıkmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin kendisine söylenenleri dikkate almaması, önemsememesi veya bu sözlere uymaması durumunu ifade eder. Genellikle birinin nasihatleri, uyarıları veya önerileri dinlememesi ve bu bilgileri göz ardı etmesi anlamında kullanılır. Söylenenlerin bir kulağından girip diğerinden çıkması, kişinin bu bilgileri hafızasında tutmaması ve davranışlarına yansıtmaması anlamına gelir.

Özellikle çocuklar veya gençler için sıkça kullanılır, ancak her yaş grubundan insanlar için de geçerli olabilir. Örneğin, bir ebeveynin çocuğuna defalarca aynı şeyi söylemesine rağmen çocuğun bu uyarıları dikkate almaması bu deyimle ifade edilebilir. Bu deyim, aynı zamanda bir kişinin sorumluluklarını yerine getirmemesi veya verilen görevleri ciddiye almaması durumunda da kullanılabilir.

BİR KULAĞINDAN GİRİP ÖBÜR KULAĞINDAN ÇIKMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sen beni ciddiye alsan başımıza bunların hiç biri gelmezdi ama benim söylediklerim senin hep bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyor."