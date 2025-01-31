Bir kulüp küme düşürüldü! Kalan maçlarında hükmen yenik sayılacak

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Bir kulüp küme düşürüldü! Kalan maçlarında hükmen yenik sayılacak

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor küme düşürüldü. PFDK, 2 defa üst üste sahaya çıkmayan kulübün 3. Lig’e düşürüldüğünü ve kalan maçlarda hükmen yenik sayılacağını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2 kez sahaya çıkmaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Afyonspor'la ilgili karar açıklandı.

PFDK'den yapılan açıklamaya göre Afyonspor'un bir alt lige düşürülmesi kesinleşti. Afyonspor'un kalan maçları rakiplerinin 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandırıldı. Afyonspor önümüzdeki sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek.

PFDK'nın Afyonspor'la ilgili aldığı karar şöyle:

"Afyonspor Kulübünün, 26.01.2025 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-AFYONSPOR KULÜBÜ Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına, bir alt lige düşürülmesine ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımların müsabakaları oynamaksızın hükmen galip sayılmalarına karar verilmiştir."

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