Bir kuralla nasıl kilo verilir

Kilo vermek isteyenlere müjde niteliğinde bir haber geldi. Sağlıklı ve kalıcı kilo kaybı için sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği de yenilebiliyor. İşte ayrıntılar…

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
Bir kuralla nasıl kilo verilir

EKMEK GRUBUNDAN HANGİSİ SEÇİLMELİ

Ekmek grubunda yer alan besinler ekmek, çorba, pirinç pilavı, makarna, bulgur pilavı, buğday, kinoa, kısır, zeytinyağlı dolma, kuskus, yufka, hamurişi besinler, simit, lavaştır. Fazla kilolardan kurtulmak ve tabii ki kilo kontrolünü sağlamak için öğünlerinizde bu besinlerden sadece bir tanesini seçmelisiniz.

Bir öğünde hem ekmek, hem çorba, hem de pilav yerseniz bu menü size fazla kilo olarak dönüş yapabilir. Çünkü bu 3 besin de ekmek grubunda yer almaktadır. Dolayısıyla ihtiyacınızdan fazla karbonhidrat ve kalori almış olursunuz.

PİLAV VE MAKARNA NASIL TÜKETİLMELİ?

Tercih edeceğiniz ekmek grubu yiyeceklerin miktarını uygun şekilde ayarlayın. Tek başına tabağa koyacağınız pilav veya makarnanın miktarı farkında olmadan fazla kaçabilir. Sizlere tavsiyem bir öğün için tek tabak hazırlamanız. Örneğin tek bir tabağa köfte, pilav, yoğurt ve sebze yemeğinizi koyun. Böylece hem gözünüz doyacak; hem de farkında olamadan miktarlar kontrol altına alınmış olacak.

KAÇ KAŞIK OLMALI

3 yemek kaşığı pilav veya makarna, kısır, bulgur, kuskus, buğday, kinoa vb. 1 dilim ekmek yerine geçer. 1 büyük kepçe çorba veya 1 avuçiçi kadar yufkalı bir börek de 1 dilim ekmek demektir. Akşam yemeğindeki ekmek grubu ihtiyacı 2 dilim olan biri 6 kaşık bulgur tüketebilir.

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