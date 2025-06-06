Bir Kurban Bayramı klasiği… Acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı

Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kesim alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Ancak, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kazalar kaçınılmaz oldu.

Kesim sırasında dikkatsizlik veya deneyimsizlik nedeniyle birçok vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı.

SAMSUN

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran acemi kasaplardan bazıları hayvanın üzerlerine devrilmesi sonucu, bazıları ise bıçak kesiği nedeniyle el, kol ve bacak gibi bölgelerinden yaralandı.

Kimi vatandaş uzun süredir hayvan kestiğini, başına ilk defa böyle bir şey geldiğini söylerken, kimileri ise hayvan keserken kendini kestiğini ifade etti.

BURSA

Bursa’da bayram namazını kılan vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirmek üzere kurbanlıklarının başına geldi.

İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne bir saat içinde gelen 23 kişi, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.



Kent merkezinde ise kesim sırasında yaralananlar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi’ne başvurdu.

SİVAS

Hastaneye gelenlerin genellikle elinden, kolundan ve bacağından yaralandığı görüldü.

Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleleri yapılanlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.