Bir lokma bir hırka deyimi ne anlama geliyor?

Bir lokma bir hırka deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Hayatta azla yetinmeyi ve sade bir yaşam sürmeyi ifade eder. Özellikle tasavvuf felsefesinde önemli bir yer tutar.

Dervişlerin yaşam tarzını anlatan bu ifade, kişinin sadece temel ihtiyaçlarını karşılayarak, maddi dünyadan uzak, manevi değerlere odaklanarak yaşamasını simgeler. “Bir lokma” ifadesi, sadece karın doyuracak kadar yemeği, “bir hırka” ise soğuktan koruyacak kadar giysiyi temsil eder.

BİR LOKMA BİR HIRKA DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Yıllarca bir lokma bir hırka felsefesiyle kimseye boyun eğmemişim bundan sonra da eğmem."