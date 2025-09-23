Bir meslek daha yok olma noktasında! Bakırcılar Çarşısı sessizliğe büründü

Eylül ayı olması rağmen çarşı esnafı, müşteri yoğunluğunun oldukça azaldığını ve satışların önemli ölçüde düştüğünü söyledi.

Erzincan Bakırcılar Çarşısı, bugünlerde eski hareketliliğini arar hale geldi. Esnaf, müşteri ilgisinin oldukça düşük olduğunu belirtti. Çarşı esnafı, geçmiş yıllarda özellikle yurt dışından gelen gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiğini, bakır ev eşyaları ve süs ürünlerinin rağbet gördüğünü belirtiyor. Ancak son yıllarda sadece soran ve gezip dönen müşterilerin çoğunlukta olduğunu ifade eden esnaf, satışların ciddi anlamda düştüğünü kaydetti.

Bakır esnafından Necmi Taş, "Eskiden bu zamanlarında tezgâhımızda ürün kalmazdı. Özellikle gurbetçiler bakır işlemelere büyük ilgi gösterirdi. Şimdi ise çoğu sadece bakıyor, alan yok denecek kadar az. Kışın ise işler daha da durma noktasına geliyor," diyerek sektörün içinde bulunduğu zor durumu özetledi.