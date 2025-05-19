Bir milletvekili CHP’ye katıldı! Rozeti Özgür Özel taktı

Geçtiğimiz ay DEVA Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.
Ösen'in CHP'ye katılımı tarihi İzmir Mitingi'nde açıklandı. Ösen'e CHP rozetini tarihi İzmir mitinginde Genel Başkan Özgür Özel taktı.
Yüz binlerin katıldığı mitingde "Sizlere sürprizimiz 13. milletvekilimiz Seda Kaya Ösen" diye anons edildi.
Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerinden milletvekili seçilen Ösen, 22 Nisan'da DEVA'dan istifa etmişti. Ösen, fikir ayrılıkları gerekçesiyle partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.