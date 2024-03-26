Bir milyona sıfır model Toyota. Mart ayı sona ermeden beklenmedik bir haber

Bir milyona sıfır model Toyota. Mart ayı sona ermeden beklenmedik bir haber
Kaynak: Haber Merkezi
Toyota’nın popüler modeli Toyota Yaris’in günceli fiyatları açıklandı. İşte 1 milyona satılan modeller…
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Bir milyona sıfır model Toyota. Mart ayı sona ermeden beklenmedik bir haber 1

Sakarya’da üretim merkezi olan dev otomobil markası Toyota Mart ayı bitmeden güzel bir haberle geldi.

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Bir milyona sıfır model Toyota. Mart ayı sona ermeden beklenmedik bir haber 2

Popüler modellerden birisi olan Toyota Yaris’in güncel fiyatları belli oldu.

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Bir milyona sıfır model Toyota. Mart ayı sona ermeden beklenmedik bir haber 3

Toyota Yaris yeni fiyatıyla sıfır model araba almak isteyenlere güzel bir fırsat veriyor.

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Bir milyona sıfır model Toyota. Mart ayı sona ermeden beklenmedik bir haber 4

En ucuz Yaris model ise 1.066.000 TL olan 1.5 Dream Multidrive S model oldu.

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Bir milyona sıfır model Toyota. Mart ayı sona ermeden beklenmedik bir haber 5

İşte Toyota Yaris Mart ayı fiyatları:

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1.5 Dream Multidrive S

Fiyatı: 1.066.000 TL

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1.5 Dream X-Pack Multidrive S

Fiyatı: 1.136.500 TL

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1.5 Flame Multidrive S

Fiyatı: 1.157.500 TL

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1.5 Flame X-Pack Multidrive S

Fiyatı: 1.208.500 TL

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Öte yandan aracın iç tasarımında kullanılan malzemenin yapısı ve konforu birçok tüketici tarafından beğeniliyor.

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