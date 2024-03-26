Bir milyona sıfır model Toyota. Mart ayı sona ermeden beklenmedik bir haber

Sakarya’da üretim merkezi olan dev otomobil markası Toyota Mart ayı bitmeden güzel bir haberle geldi.
Popüler modellerden birisi olan Toyota Yaris’in güncel fiyatları belli oldu.
Toyota Yaris yeni fiyatıyla sıfır model araba almak isteyenlere güzel bir fırsat veriyor.
En ucuz Yaris model ise 1.066.000 TL olan 1.5 Dream Multidrive S model oldu.
İşte Toyota Yaris Mart ayı fiyatları:
1.5 Dream Multidrive S
Fiyatı: 1.066.000 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S
Fiyatı: 1.136.500 TL
1.5 Flame Multidrive S
Fiyatı: 1.157.500 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
Fiyatı: 1.208.500 TL
Öte yandan aracın iç tasarımında kullanılan malzemenin yapısı ve konforu birçok tüketici tarafından beğeniliyor.