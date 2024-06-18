Bir milyondan fazla kişiyi korudu. Lekelenmeme hakkı nedir?

Tunç, yazılı bir açıklama yaparak, 2017 yılında Ceza Muhakemesi Kanunu'nda gerçekleştirilen değişiklik sayesinde, temelsiz suçlamalara maruz kalmanın önüne geçildiğini ifade etti.

Bakan Tunç, 25 Ağustos 2017'de yürürlüğe giren düzenleme sonrasında toplam 1 milyon 435 bin 596 ihbar dosyasının incelendiğini ve bu dosyalardan 1 milyon 81 bin 129'una soruşturma açılmasına gerek görülmediğini belirtti.

Lekelenmeme hakkının, insan hakları bağlamında suçsuzluk ve masumiyet karinesini içeren geniş bir anlam taşıdığını vurgulayan Adalet Bakanı Tunç, "Takipsizlik kararı alan bireyler, asılsız ihbar ve şikayetler nedeniyle şüpheli olarak etiketlenmiyor, kararlar özel bir kayıt sistemine işleniyor ve böylece kişilerin toplumsal itibarının korunması sağlanıyor." dedi.

LEKELENMEME HAKKI NASIL UYGULANIYOR?

Lekelenmeme hakkı, Türkiye'de suç şüphesi nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen kişinin onur, şeref ve haysiyetinin zarar görmemesi, toplum içindeki saygınlığının zedelenmemesi amacıyla uygulanır.

Bu hak, masumiyet karinesi ile yakından ilişkilidir ve kişinin henüz kesin hüküm verilmemişken toplum nezdinde mahkum edilmesini önlemeyi amaçlar.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle, kişi hakkındaki ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olması veya konusunun suç oluşturmadığının açıkça anlaşılması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilebilir

Bu kararla, mesnetsiz ihbar ve şikayete maruz kalan vatandaşlar şüpheli sıfatı almaz, verilen karar ayrı bir sisteme kaydedilir ve kişinin toplum nezdinde zarar görmesinin önüne geçilir.

Soruşturma aşamasında gizlilik ilkesi egemen olup, bu ilke delillerin korunması ve şüphelinin toplumsal saygınlığının gereksiz yere zarar görmemesi amacıyla uygulanır.

Soruşturmanın gizliliği, henüz hakkındaki iddialar araştırılmakta olan kişinin saygınlığının ve manevi haklarının korunması açısından son derece önemlidir.

Bu uygulama, Türk Ceza Kanunu ve Basın Kanunu'nda yer alan düzenlemelerle desteklenir ve asılsız ihbarların kişiler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedefler.

Lekelenmeme hakkı, Türkiye'de adalet sisteminin insan haklarına verdiği önemi ve bireylerin itibarının korunmasına yönelik taahhüdünü yansıtan bir uygulamadır.