RTÜK'ün medya üzerinde kurduğu karanlık gün geçtikçe ilerliyor. AKP İktidarının sosyal yaşama müdahaleleriyle birlikte çekilmez bir hale gelen sansür ve baskının son kurbanı Jasmine dizisi oldu.

HBO Max ile ortak lisans anlaşması bulunan TV+ platformu, içerik arşivinde yer alan Jasmine dizisini yayından kaldırdı.

Karar, platform kullanıcıları arasında dikkat çekerken kaldırılma gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce TV+ üzerinden izlenebilen dizi, son güncelleme ile birlikte platformun katalog listesinden çıkarıldı.

Söz konusu dizi, HBO Max platformunda yer alıyor.

'GENEL AHLAKA AYKIRI İÇERİKLER'

Dizide yer alan ve aile yapısını bozacağı iddia edilen sahneler sebebiyle RTÜK dizi hakkında inceleme başlatmıştı.

RTÜK açıklamasında, "Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatılmıştır" ifadesi kullanılmıştı.