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  • Bir muvazzaf asker de aralarında: Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Bir muvazzaf asker de aralarında: Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

​​​​​​​Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında görevdeki bir asker personelin de olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 09:34
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Bir muvazzaf asker de aralarında: Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Bir muvazzaf asker de aralarında: Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"nda faaliyet gösterdikleri değerlendirilen kişilere operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, ankesörlü veya kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlenen, ifade ve teşhislerde adı geçen bir emekli kıdemli albay, astsubay, askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci ile muvazzaf uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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